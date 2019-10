Becali mai vrea un jucator de la Botosani: " Eu cumpar tot ce e tanar si puternic"

Ziare.

com

Latifundiarul a marturisit ca l-a observat pe pustiul Andrei Chindris la un meci al gruparii botosanene si ca pentru el este suficient sa incerce un transfer.Acesta a discutat deja cu patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, care i-a transmis insa ca ar trebui sa il mai lase pe fundas sa mai creasca la Botosani."Stiu ca l-am vazut o data pe Chindris, un meci, pentru ca eu un meci trebuie sa vad un jucator, nu trebuie sa vad sapte. Mi-a placut de el ca e puternic, e copil si e puternic. Si stiti ca eu cumpar tot ce e tanar si e puternic. Am vorbit cu Iftime, am intrebat si mi-a zis 'mai lasati-l, mai lasati-l'. Apoi, n-am mai vorbit", a declarat Becali la ProX.20 de ani are Andrei Chindris, care ar putea urma drumul altor jucatori care au trecut de la Botosani la FCSB, cum sunt Golofca, Roman sau Morutan.M.D.