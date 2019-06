Becali, mesaj transant pentru Radoi: Daca imi baga bani in buzunar poate sa zica ce vrea

Ziare.

Dupa ce tehnicianul l-a criticat pentru ca incearca sa profite de succesul reprezentativei U21, Becali sustine ca Radoi ii poate spune ce vrea cata vreme ii baga bani in buzunar."Orice zice Mirel, eu rad, rad pentru ca il iubesc. Nu ma deranjeaza ce zice, poate sa zica ce vrea. Asa e, are dreptate. La ce a facut el, merita. Poate sa zic ce vrea. Eu nu ma supar, il iubesc.El sa-mi bage bani in buzunar. Daca imi baga bani in buzunar poate sa zica ce vrea. La ora asta el imi baga bani in buzunar", a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport Latifundiarul se refera la cota jucatorilor FCSB prezenti in lotul nationalei U21, una care va creste dupa Campionatul European.Becali se asteapta sa incaseze peste 10 milioane de euro pe fotbalisti ca Dragos Nedelcu, Florinel Coman sau Dennis Man.