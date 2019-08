Becali pune trei jucatori pe lista neagra dupa eliminarea din Europa League: Toti au fost transferati de el!

Ziare.

Andrei Marc, Lukasz Gikiewicz si Claudiu Belu au fost anuntati in direct la un post TV ca isi pot cauta alte echipe, vicecampioana urmand a renunta la ei."O sa plece cine trebuie sa plece, ce sa fac cu atatia jucatori? O sa plece ala, Marc. O sa plece polonezul si asta, fundasul dreapta, Belu. Sa vedem, e posibil sa ii dam. Sunt multi jucatori acum. Eu i-am luat cu gandul ca ne calificam in grupe. Ce faci cu ei acum?", a spus Becali la ProX.De notat este ca toti jucatorii pe care latifundiarul vrea sa ii dea acum afara au fost transferati chiar de el, peste capul antrenorilor.In plus, pe lista neagra s-ar mai afla portughezul Salomao, Andrei Vlad, Alexandru Stan si Marko Momcilovici, dar si Mihai Pintilii, care ar fi luat decizia sa se retraga din activitate.M.D.