Becali si-a revenit: "Taticu' are grija sa fie bine, o sa fim pe primul loc!"

Latifundiarul spune ca rezultatele din prima parte a sezonului, care au culminat cu eliminarea din Europa League si ajungerea pe ultimul loc al clasamentului intern, au fost controlate si ca de acum echipa isi va reveni si va urca pana pe prima pozitie din Liga 1.Mai mult, el pariaza chiar ca toti cei care l-au contestat acum vor regreta si vor recunoaste in final ca se pricepe la fotbal."Esecul a fost controlat. Ne-am asumat, cu copii de 16 ani pe teren. Gica sa ma ierte, dar cum isi lauda el echipa, asa si eu. Cum am jucat noi cu Viitorul ... miuta in curtea scolii! Mai sunt doua saptamani. O sa vedeti cu Craiova! Poate va fi iar ca in curtea scolii. O sa vedeti cu CFR. Vedeti voi in decembrie unde o sa fim noi. Mai copii nu va faceti griji voi. Taticu' are grija sa fie bineIn decembrie o sa fie cea mai usoara lupta. Pentru ca o sa fie o mare diferenta de valoare. Tineti minte doua nume: Pantiru si Oaida. Sa vedem daca ma pricep eu la fotbal. O sa-i doara ficatul in decembrie pe atacatorii mei, cand o sa fim pe primul loc! Mai copii, nu mor caii cand vor cainii", a spus Becali la DigiSport.Marti, Gigi Becali a fost singurul oficial al FCSB de la prezentarea oficiala a noului jucator al vicecampioanei, Cristi Manea.Antrenorul Bogdan Arges Vintila si managerul sportiv, Narcis Raducan, nu au avut acces la intalnirea cu jurnalistii.