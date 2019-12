Becali spune ca vrea sa renunte la cetatenia romana dupa ce a fost pus sub acuzare pentru spalare de bani

DNA: Au ascuns sumele ilicite

Ziare.

com

Finantatorul FCSB afirma ca se simte nedreptatit si vrea sa recurga la acest gest."Am facut 0, nimic, si procurorul ma acuza de spalare de bani. Imi iau cetatenie in alta tara, imi iau doar drept de sedere in Romania. Chiar daca nu faci nimic, nu scapi de astia, sunt ca raia! Aici doar stau, atat! Eu am dat 60 de milioane donatii, am ajutat oameni cu dizabilitati, copii, am luat vaccinuri. Cand speli bani, iti ramane si tie ceva. Mie ce mi-a ramas? Am cumparat aparatura la spitale de stat, milioane de euro. Am dat 45 de milioane donatii. Mai sunt acuzat ca am schimbat lei in euro si i-am pus in alt cont, cica am spalat banii.Nu poti sa pui lei cu euro in acelasi cont, banca muta banii. Va dati seama in ce tara traim? Procurorul nu e batut in cap, dar are atata rautate incat are mintea intunecata. O sa-l pun eu la punct! Daca nu pot sa-l pun la punct, plec din tara asta! Minciunile si mizeriile pe care le-a scris in ordonanta aia, bai, tata... Am vrut sa fac o conferinta de presa, dar mai stau. Nimeni altcineva nu e acuzat de spalare de bani, iar eu care am dat donatii am spalat banii", a spus Becali, citat de Sport.ro Luna trecuta, Gigi Becali si nepotul sau, Vasile Geambazi, au fost pusi sub acuzare pentru spalare de bani , fapte presupus a fi savarsite in perioada 2014-2019, anunta procurorii DNA.Potrivit unui comunicat de presa transmis de DNA, anterior, in aceeasi cauza, s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de un evaluator desemnat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), pentru abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, cu consecinte deosebit de grave.Anchetatorii sustin ca Becali si Geambazi ar fi stiut ca despagubirea a fost stabilita in urma supraevaluarii frauduloase si ar fi disimulat proprietatea si dreptul de dispozitie asupra despagubirii."De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate si reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operatiuni bancare, in perioada 2014-2019, in scopul separarii si ascunderii sumei de originea ilicita.Acestia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasa pentru capitalizarea unor societati comerciale si ar fi dobandit o parte importanta a sumei prin retrageri de numerar," acuza DNA.C.S.