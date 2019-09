Bogdan Vintila spune ca el decide la echipa lui Becali: "Stiu ce vorbesc"

Ziare.

com

La scurt timp dupa ce latifundiarul a anuntat ca le-a interzis jucatorilor sa il mai sune, taind astfel linia directa pe care acestia o aveau cu patronatul, Vintila a sustinut ca fotbalistii il asculta pe el."Eu stiu ce am in vestiar, stiu ce vorbesc. Poate sa aiba (linie directa cu Becali - n.red.), sa fie sanatosi. Pe teren fac tot ce spun eu", a declarat Vintila.Gigi Becali este recunoscut pentru modul in care se implica la echipa sa, el luand toate deciziile importante, de la echipele de start la schimbarile facute in timpul meciurilor.De altfel, ultimii trei antrenori ai FCSB au recunoscut dupa ce au plecat de la formatia din Berceni ca trebuiau sa isi asume rezultatele desi ei nu luau practic nicio decizie majora.M.D.