Cat a platit Gigi Becali pentru FCSB

In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea prin care Becali a preluat 99.98% din actiunile societatii comerciale FC FCSB SA.Finantatorul din Pipera a platit 325.434 de euro pentru a redeveni patronul lui FCSB, scrie Prosport Celalalt actionar al FC FCSB SA este Constantin Geambazi, tatal lui Vasile Geambazi, care are o singura actiune, ceea ce reprezinta 0.02% din club.Conform hotararii publicate in Monitorul Oficial, incepand cu data de 10 ianuarie 2019, Gigi Becali a devenit oficial presedintele Consiliului de Administratie al FC FCSB SA. Pana atunci functia a fost ocupata de Valeriu Argaseala, care a fost retrogradat pe post de vicepresedinteCapitalul social al societatii FC FCSB SA este impartit in 3.301 actiuni.