Ce spune Cristi Manea despre transferul la FCSB si colaborarea cu Gigi Becali

Fundasul in varsta de 22 de ani sustine ca decizia de a semna cu vicecampioana Romaniei a fost una pe care a luat-o imediat si anunta ca are planuri mari in acest sezon."FCSB a fost si va ramane una dintre echipele favorite ale fotbalului romanesc. Este o onoare sa activez la o echipa de renume, care este importanta atat prin performanta, cat si prin logevitate. Decizia de a alege FCSB a fost una usor de luat, pentru ca mi-a pus in perspectiva mai multe aspecte, obiectivele echipei sunt clare: lupta pentru primul loc, pentru cupa si sunt sigur ca vom face performanta impreuna", a spus Manea in ProSport Intrebat cum crede ca va decurge colaborarea cu Gigi Becali, patronul echipei, el spune ca nu se teme de latifundiar."Nu am emotii in legatura cu domnul Gigi Becali. Cred ca scopul final este comun, motiv pentru care cred in aceasta colaborare. Cu siguranta amandoi ne dorim performanta si o evolutie buna in fotbal."Cristi Manea este legitimat la cipriotii de la Apollon Limassol si a ajuns la FCSB sub forma de imprumut pentru un sezon.In ultimii doi ani, el a evoluat la CFR Cluj , de asemenea sub forma de imprumut, reusind sa castige doua titluri in Liga 1