Ce spune Gigi Becali despre parcursul FCSB din Liga 1, nota 4 pe care si-a acordat-o antrenorul si transferurile din iarna

Ziare.

com

Latifundiarul este sigur ca formatia lui se va lupta cu cei de a CFR pentru titlu si sustine ca nu il intereseaza notele pe care si le da tehnicianul Bogdan Arges Vintila, in care are inca incredere.In plus, el a marturisit ca va fi din nou foarte activ pe piata transferurilor in iarna, urmand a da afara mai multi jucatori si a aduce altii in locul lor."Este foarte bine ca CFR Cluj s-a incurcat cu Hermannstadt, iar noi trebuie sa castigam restanta cu Voluntari. Daca vrem titlul trebuie sa batem neaparat la Voluntari. Insa, pana atunci, nici nu concep sa nu castigam la Iasi. Trebuie sa il pazim bine pe Andrei Cristea, pentru ca ne-am mai fript cu el.Am mare incredere in Vintila inainte de acest meci. Daca el si-a dat nota patru, atunci e treaba lui. Eu unul nu ma apuc sa ii dau note, ca nu sunt profesor. O sa vedeti voi ca tot noi ne vom bate cu CFR la titlu.Vor pleca jucatori in aceasta iarna, dar o sa intaresc echipa. Asteptati sa vina pauza de iarna si o sa vedeti ce fotbalisti vor pleca, dar si ce jucatori voi aduce", a spus Becali in ProSport FCSB va juca marti impotriva celor de la Poli Iasi intr-un duel din etapa a 19-a din Liga 1.