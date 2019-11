Cearta cu patronul Botosaniului il costa pe Becali: Pretul fotbalistului pe care il vrea la FCSB a crescut enorm

Ziare.

Iftime a anuntat ca este dispus sa faca in continuare afaceri cu Becali, dar ca va cere mai multi bani.El il da exemplu pe Andrei Chindris, fundas de care FCSB este extrem de interesata si care mai poate ajunge la echipa din Berceni numai in schimbul a 3 milioane de euro."Chindris tocmai a semnat pe patru ani cu Botosaniul. M-a sunat o singura data sa ma intrebe de Andrei si i-am spus ca nu e de vanzare. Acum vin si va spun ca este momentan, dar pentru 3 milioane de euro la FCSB! Asa poate sa il ia, cum spune dansul. Dar sa stiti ca nu sunt suparat pentru ce spune. Asa e el, astea sunt becalismele lui. Daca te superi pe Becali... n-are niciun rost!", a declarat Iftime in Fanatik Becali si Iftime s-au certat dupa ce latifundiarul nu a fost de acord ca Roman, jucator cedat de FCSB la Botosani, sa joace in meciul direct de sambata.Patronul de la Botosani a reactionat dur si a amenintat ca va bloca orice alt transfer spre vicecampioana.