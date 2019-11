Cearta intre Becali si alt finantator din Liga 1: "Ce bani mai vrea Gigi sa ii dau?"

Ziare.

Patronul lui FC Botosani spune ca Gigi Becali nu are niciun drept sa ceara vreun ban de pe urma tranzactiei in care a fost implicat fotbalistul in varsta de 29 de ani."Gigi s-a suparat degeaba si mi-a bagat aiurea clauza aia de 100.000 la transferul lui Roman, atunci cand mi l-a dat inapoi. Nu l-am pacalit sub nicio forma cu Golofca", a spus Iftime intr-o interventie pentru Prosport "Este adevarat ca atunci cand mi l-a dat gratis inapoi pe Golofca eu aveam o intelegere cu el sa ii dau 40 la suta daca il voi vinde pe Catalin la o alta formatie. Dar intelegerea noastra a picat in momentul in care i l-am dat lui Gigi la FCSB pe Mihai Roman. I l-am dat in contul celor 40 la suta din procente pe care le mai detinea, daca eu il vindeam undeva pe Golofca. Ce bani mai vrea Gigi sa ii dau acum dupa ce l-am vandut la CFR Cluj pe Golofca? Pai a uitat cum i l-am dat pe Roman. Nu este treaba mea ce bani a mai pierdut Gigi cu Mihai Roman, ca am vazut ca a spus ca i-a dat 50.000 de euro sa scape de el si sa accepte sa vina din nou la Botosani", a adaugat acesta.Catalin Golofca a fost vandut de FC Botosani la CFR Cluj la sfarsitul lunii august, in schimbul a aproximativ 300.000 de euro.Atacantul a jucat la FCSB doar cateva meciuri in sezonul 2017/2018, dupa care a revenit la Botosani.