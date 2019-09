Cum a distrus Gigi Becali doi jucatori de la FCSB: "Erau mult sub nivelul marii"

Ziare.

com

Declaratiile si actiunile latifuniarului au "ucis" increderea celor doi, iar jucatorii si-au revenit doar dupa ce au apelat la ajutor de specialitate.Florinel Coman si Dragos Nedelcu si-au revenit numai dupa ce au discutat cu un, asa cum reiese chiar din declaratia celui care i-a ajutat."Coman a venit in mai anul trecut. Stiti de ce atunci? Sa vedeti ce se intamplase cu el in precedentele 2-3 luni la acea vreme. A fost finalul de play-off in care patronul l-a scos din echipa si in 6 etape la rand a prins cateva minute intr-o singura partida. Cand a ajuns la noi, mental, si nu numai, era zero.De fapt, nu zero, era mult sub nivelul marii. Nedelcu la fel! El a venit chiar inaintea lui Coman si din aceleasi motive. Amandoi isi pierdusera increderea in ei", a declarat Octavian Grozea pentru Gazeta Sporturilor Acesta a explicat apoi si ce presupune o sedinta desi cum ajung sportivii sa isi revina din situatii dificile."Discutii. De exemplu, vine Coman sau Nedelcu si imi spun asa: ma framanta chestia asta. OK, discutam pe tema respectiva. Dar se intampla, mai des in ultima vreme, sa vina si sa-mi spuna: nu am nicio problema. Si atunci ne ocupam de altceva, de cum trebuie sa reactioneze, sa se comporte in anumite situatii extreme."Dupa sedintele de, Coman si-a revenit neasteptat si este acum unul dintre cei mai buni fotbalisti ai echipei.