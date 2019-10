Decizia luata de Becali la FCSB dupa incidentul dintre Cosmin Contra si George Puscas

Ziare.

De acum inainte, toti antrenorii de la FCSB vor avea o clauza contractuala conform carora vor fi demisi in cazul in care injura jucatorii."Bine ca am vazut, ca acum le pun in contract. Ai injurat, ai plecat! La mine in casa nu injuri! Du-te, tata, acasa si injura la tine acasa, nu injuri in public in tara romaneasca!", a afirmat Becali la Pro X.De asemenea, Becali a mai spus ca si Cosmin Contra ar trebui sa-si dea demisia dupa acest episod.Amintim ca George Puscas a fost injurat de Cosmin Contra dupa ce a ratat un penalti in meciul cu Norvegia.Penaltiul trebuia executat de Nicusor Stanciu , dar Puscas a luat mingea si a batut el.Ulterior, Contra i-a cerut scuze lui Puscas pentru ca l-a injurat in mod repetat.C.S.