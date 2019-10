Dezvaluiri din interiorul FCSB: Ce rol are Alexandru Tudor, noul om de incredere al lui Becali

Ziare.

com

O spune directorul sportiv al vicecampioanei, Narcis Raducan, in contextul discutiilor legate de implicarea fostului "central" la FCSB.Tudor a fost adus la echipa de patronul Gigi Becali si a reusit in scurt timp sa devina principalul sfatuitor al latifundiarului, insa influenta sa nu a ajuns inca la nivelul tehnic."Tudor e un om in care Gigi Becali are mare incredere. Sunt discutii zilnice intre cei doi. Tudor ne ajuta mult, a fost un arbitru important. E un om pozitiv si constructiv. Dincolo de partea spirituala, Tudor are un istoric in sport. Nu e un om oarecare de pe strada.Tudor nu tine sedinte tehnice, nu face echipa, nu se implica in partea tehnica. Sunt la toate antrenamentele cu el si stiu. Va spun ca el nu se baga la lucrurile astea. Ai incredere in mine ca stiu. El e o valoare adaugata la staff-ul nostru. Nu stiu ce discuta personal cu Gigi Becali. Daca avem rezultate, inseamna ca si Tudor are merite.Eu imi cunosc foarte bine locul la echipa. Am un rol consultativ in ceea ce priveste vandutul jucatorilor, am partea mea de gestionat cu vestiarul si cred ca ma descurc", a spus Raducan la Digi Sport Alexandru Tudor si-a incheiat cariera de arbitru si a fost cooptat de Becali in conducerea FCSB.Desi nu are un rol oficial, fostul "central" este prezent la toate conferintele de presa la care participa latifundiarul, in timp ce la meciuri ia loc la tribuna oficiala, alaturi de Becali."Tudor este numarul 1 in tot clubul meu. Nu e nici MM, nici Vintila, nici nimeni. Pe Tudor il consider ca un fel de frate", spunea Becali despre Sandu Tudor.