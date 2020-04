Dialog aprins intre Gigi Becali si Valeriu Iftime: Suntem posedati!

Ziare.

Finantatorul lui FC Botosani nu vrea sa faca afaceri in Saptamana Mare, in timp ce Gigi Becali ameninta ca tranzactia nu se mai realiza daca nu se face acum.Iata dialogul avut de cei doi in direct la ProX Eu nu sunt vanzator, Eu sunt surprins ca domnul Becali vrea sa vorbim in Saptamana Mare. Eu nu negociez nimic in saptamana asta.Eu sunt cel mai mare vanzator, ca vand cel mai mult.Eu nu sunt vanzator. Suntem posedati, daca noi facem negocieri in Saptamana Patimilor suntem posedati. De ce ne grabim? Ce e atata razboi?Atunci nu ma mai intereseaza. E mai bine, cum vrea Domnul.Nu am dat niciun fotbalist la nicio echipa fara sa va intreb pe dumneavoastra mai intai. Eu va spun ca Morutan pleca in alta parte pe aceiasi bani. Eu am facut gesturile astea pentru fotbalul romanesc. Andrei imi spune ca nu se grabeste, el vrea la FCSB dar in vara, nu intelege de ce ne grabim.In Saptamana Patimilor cea mai buna afacere este. Dumnezeu stie, dar in saptamana patimilor oamenii nu mananca? Nu lucreaza? In Saptamana Patimilor postesc, fac rugaciuni si se infraneaza de la pofte si de la desfatari.Dumneavoastra aveti o pofta sa il luati pe Chindris.Atunci imi pun pofta in cui si nu il iau. Eu credeam ca s-a facut afacerea. Asa mi-a zis impresarul, nu stiam. Acum m-ati luat prin surprindere.Vezi si: FCSB insista pentru transferul unui international roman: Gigi Becali anunta ca a marit oferta Andrei Chindris a ajuns la FC Botosani in 2016, de la Universitatea Cluj.5 jocuri are Chindris in nationala under 21 a Romaniei.