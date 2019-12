Discurs halucinant al lui Becali: "Dumnezeu stie ca vreau sa fac bani din fotbal ca sa ii dau la copii si biserici!"

Ziare.

com

Latifundiarul a inceput sustinand ca nu il va demite niciodata pe antrenorul Bogdan Vintila pentru ca acesta este trimis de divinitate, asa cum este si fostul arbitru Alexandru Tudor.Pe final, Becali a afirmat ca Dumnezeu stie ca el vrea sa faca bani din fotbal pentru ca apoi sa ii doneze."Eu vorbesc in credinta. Am zis ca luam 21 de puncte si am luat mai multe! Eu ma gandeam cum sa imi dea Dumnezeu ca nici eu nu sunt bun si nici oameni buni nu am langa mine. Nu ma refer profesional. La mine nu mai este asa... pot sa iau cei mai buni antrenori ca tot degeaba. Acum ce vad eu? Eu vad ca Dumnezeu mi l-a dat pe asta, pe Vintila! E om cu credinta, care face rugaciune. Nu-l schimb niciodata! Uitati de alt antrenor la FCSB! Altul nu mai vine!Mi l-a adus Dumnezeu pe Tudor. Voi nu-l stiti pe Tudor, dar are credinta puternica. Daca Dumnezeu imi da in jurul meu oameni din astia inseamna ca incepe sa imi dea putere. Dumnezeu stie ca vreau sa fiu biruitor la fotbal, stie ca vreau sa fac bani din fotbal ca sa dau la ce? Pai la copii, la spitale, la biserici... El nu stie? Cererea inimii mele asta este.Stati putin ca sunt la gradinita in credinta. Nu-mi cereti Liga Campionilor. O sa vedeti in vara. Cand o sa ajung la facultate in credinta o sa batem Real Madrid PSG , toate! o sa vedeti. Dumnezeu ce face? El imi pregateste la academie un Florinel Coman, un Man si imi da putere la echipa. Pai cand o sa fiu la facultate fac rugaciune si isi da Messi autogol", a declarat Becali.Nu este prima data cand latifundiarul sustine ca Dumnezeu il ajuta sa castige meciuri , asa cum la infrangeri el spune ca a fost pedepsit de divinitate.De asemenea, inaintea lui Vintila au fost alti tehnicieni angajati "pe viata" care au parasit echipa dupa scandaluri dure cu Becali.M.D.