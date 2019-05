Edi Iordanescu, avertizat de Becali: "Am 100 de variante de antrenor!"

Ziare.

com

Latifundiarul spune ca fiul fostului selectioner este primul de pe lista potentialilor tehnicieni, insa il avertizeaza pe acesta si marturiseste ca mai are 100 de antrenori in vederi."Eu nu am lasat de inteles ca m-am inteles cu el. Eu am spus ca... hai sa vorbim dupa ce se termina meciurile. Nu am mai vorbit cu el de o saptamana. Situatia este la fel ca acum o saptamana.Eu va spun exact adevarul, suta la suta. Eu nu va mint. El e primul pe lista, o sa vorbim cand se termina meciurile. Daca nu o sa vrea am 100 de variante de antrenor", a spus Gigi Becali pentru Digi Sport Recent, cei de la Gaz Metan Medias au anuntat ca Edi Iordanescu mai are un an de contract cu echipa ardeleana si ca nu poate pleca fara a plati compensatii, ceea ce ar ingreuna si mai mult o eventuala numire a lui la FCSB.