Edi Iordanescu il contrazice pe Becali: "Nu am negociat"

Chiar daca spune ca a discutat de mai multe ori cu latifundiarul, fiul fostului selectioner sustine ca aceste conversatii n-au fost despre venirea lui la echipa si ca oricum Gaz Metan Medias va fi prima formatie cu care va negocia."Nu a avut loc nicio negociere, au avut loc discutii doar prin telefon, normale. Ma bucura faptul ca un patron de club iti apreciaza munca. Va dau cuvantul meu ca de la un meci de pe National Arena nu ne-am mai vazut. Am discutat prin telefon foarte des, ultima discutie a fost subiectul Darius Olaru. Nu e prima oara cand ma abordeaza. Nu am negociat.Eu nu am semnat niciun contract. Prima discutie va fi cu Gaz Metan, sa avem continuitate la nivelul clubului, sezonul viitor sa ne batem pentru play-off", a spus Edi Iordanescu, citat de Telekomsport Anterior, Gigi Becali sustinea ca a negociat cu antrenorul si ca acesta si-a dat acordul pentru a prelua FCSB din aceasta vara, mentionand ca discutiile finale vor avea loc dupa incheierea campionatului.Vicecampioana nu mai are antrenor dupa ce Mihai Teja a fost demis, iar Edi Iordanescu este sub contract cu Gaz Metan Medias.