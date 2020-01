Egiptenii ridiculizeaza transferul anuntat de Becali: "L-am refuzat imediat"

Ziare.

Managerul formatiei din Cairo, Amir Tawfiq, sustine ca nu echipa sa a fost interesata de varful francez, ci ca a primit o propunere din partea unor impresari.Mai mult Tawfiq anunta ca Al Ahly nu a negociat in niciun moment pentru Gnohere, asa cum a spus Becali, pentru ca jucatorul este prea batran!"Fotbalistul ne-a fost propus de niste impresari insa l-am refuzat imediat pentru este prea batran. Nu am negociat transferul lui Gnohere din cauza varstei sale. Nu au existat negcieri formale sau informale, nu am avut contact nici macar cu impresarul lui ori cu echipa din Romania", a spus acesta pentru el-ahly.com Declaratia oficialului egiptean contrazice flagrant anuntul lui Becali.Patronul FCSB sustinea ca a primit o oferta de 800 de mii de euro pentru Gnohere si ca egiptenii erau gata sa pluseze pana la un milion de euro.De notat este ca Gnhere e pe final de contract cu FCSB si la finalul sezonului poate fi transferat gratis de orice echipa.M.D.