FCSB s-ar putea muta de pe National Arena: Iata pe ce stadion din Bucuresti a pus ochii Gigi Becali

Chiar daca sustine ca Arena va ramane "casa" lui si anul viitor, latifundiarul vrea sa inchirieze si noul stadion Arcul de Triumf.El spune ca a auzit ca va fi o arena frumoasa, astfel ca isi doreste ca echipa sa se mute acolo."Casa mea o sa fie la anul tot National Arena, dar o sa fac cerere si pentru stadionul Arcul de Triumf. Am auzit de la oamenii mei ca si acel stadion o sa iasa unul frumos si vreau sa jucam si acolo", a spus Becali in ProSport Stadionul Arcul de Triumf este reconstruit in vederea Euro 2020, urmand ca dupa aceea sa gazduiasca partidele nationalei de rugby.Cu o capacitate de sub 10 mii de locuri, arena ar fi mult mai potrivita pentru o echipa ca FCSB, care reuseste cu greu sa stranga o mie de spectatori la partidele de "acasa".