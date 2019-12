Gigi Becali a recunoscut care sunt cele mai mari greseli pe care le-a facut de cand este patron la FCSB

Ziare.

Acesta a intrat in fotbal in anul 2003, cand a preluat atunci pe Steaua , cum se numea societatea pe atunci, dupa o intelegere cu Armata. Intr-un interviu pe care l-a acordat unei televiziuni de sport, Becali a recunoscut care au fost cele mai mari greseli pe care le-a facut in cariera sa de patron in Ghencea , iar acum Berceni."Cea mai mare greseala pe care am facut-o, cand m-am certat cu Gica Hagi . Si a doua, cand am mers cu nasul meu Hagi la TAS pentru titlu", au fost vorbele lui Gigi pentru televiziunea LookPlus.Hagi a fost doar pentru o scurta vreme antrenor la Steaua, pana in vara lui 2007, reusind totusi sa ajunga cu echipa in rosu si albastru in grupele UEFA Champions League."Ma bucur ca a plecat, chiar daca eu nu l-as fi dat afara! Acum mi-e jena sa dau ochii cu el. Da, l-am umilit pe Hagi. L-am luat la Steaua, desi nu confirmase la nicio echipa. I-am adus jucatori de 10 milioane, doar-doar scot ceva din el. Degeaba!", a tunat atunci Becali la despartirea de Hagi.Pe de alta parte, Becali a fost si intrebat despre cele mai bune decizii luate la FCSB, iar aici a fost categoric si scurt: "Cea mai buna decizie, cand l-am adus pe Reghecampf si cand a plecat Mirel", a mai adaugat latifundiarul din Pipera.FCSB va evolua acasa cu CSU Craiova duminica de la ora 20, meci LIVE pe Ziare.com, in ultima partida din 2019.Citeste si:D.A.