Gigi Becali a stabilit un termen limita pentru antrenorul Bogdan Vintila, dupa remiza lui FCSB: O sa il mai las un singur meci

Gruparea ros-albastra a condus din minutul 14 dupa golul lui Miron, venit de la Botosani chiar acum o saptamana, in timp ce Chindia a egalat in minutul 91, cand Dangubic a inscris cu capul.Dupa partida, intr-o interventie in direct la DigiSport TV, la emisiunea Fotbal Club, Becali a anuntat ca nu il va mai lasa foarte mult timp pe Bogdan Vintila, antrenorul FCSB, sa decida totul la echipa, urmand a incepe sa se implice el personal la club: "O sa-l mai las un meci sa faca el tot. Il mai las un meci din play-off. Daca bate, bine, daca nu, fac eu tot. Nu antrenez, dar fac eu tot din acel moment", a spus Becali la Digisport."Adevarul este ca el face tot. Dar daca vreau, fac ce vreau eu, dar l-am lasat pe Vintila pana intr-o zi cand o sa ma supar. Acum nu sunt suparat. Poate si maine, peste o luna, peste doua. Nici nu mai merg la stadion", mai puncta dezamagit latifundiarul din Pipera.FCSB a strans doar 5 puncte in 5 meciuri din 2020 si poate termina sezonul regulat la 8 puncte in spatele liderei CFR Cluj , puncte care se vor transforma in doar 4, dupa injumatatirea de dinainte de inceperea play-off-ului.Mai mult insa, echipa din Berceni poate intra in play-off de pe locul 5, daca FC Botosani si Astra Giurgiu isi castiga meciurile din aceasta runda, ultima din sezonul regular.In final, legat strict de meci, Becali a mai incercat sa faca si o scurta analiza a partidei cu dambovitenii: "Eu cred ca am jucat bine, dar nu am dat al doilea gol. In afara de Florinel Coman..Tanase iar a fost sters. Petre e la primul meci, nu ai ce sa zici. O sa aiba timp sa joace. Vedeti, a gresit Vintila, trebuia sa il lase sa joace tot meciul.Nu ai cum sa dai gol daca joci cu doi oameni in minus: in prima repriza au fost Coman si Petre. Dupa aia a intrat Morutan, parca e pe alta planeta, parca nu mai e la fotbal".Citeste si:D.A.