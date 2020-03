Gigi Becali anunta ca e posibil sa se retraga din fotbal: "Sa vedem ce se decide marti"

Ziare.

Finantatorul lui FCSB asteapta cu mare interes decizia luata de UEFA si spune ca, in cazul putin probabil in care forul european va decide sa anuleze pentru un an meciurile din cupele europene, nu va mai investi!"Astept si eu sa vad ce se decide marti la UEFA. Ma gandesc ca o solutie este sa reluam competitiile peste vreo luna, dar meciurile sa fie cu portile inchise. Dar, daca se suspenda un an participarea in cupele europene, eu pentru ce sa mai bag bani in fotbal? Sa ii pierd ca prostul? Eu am spus si o mai spun: Fotbalul pentru mine este o afacere! Ce face Guvernul pentru mine in aceasta perioada? Ma ajuta cu ceva?", a spus Becali pentru Prosport "Daca nu joc in cupele europene, atunci nu ma mai intereseaza. Eu vreau sa produc bani din fotbal, iar jucatorilor mei le creste valoarea atunci cand sunt vazuti prin cupele europene. Pentru ce sa platesc jucatorii cu salarii de 20 de mii de euro sau chiar 30 de mii de euro pe luna? Sa jucam doar prin Liga 1 in play-off? Eu nu joc degeaba in Liga 1. Si asa campionatul este oprit acum, iar fotbalistii au pretentia sa ii platesti la timp. Pe jucator nu il intereseaza ca eu am atatea taxe de platit la stat", a adaugat acesta.Vezi: Decizii istorice luate de UEFA: Ce se va intampla cu Liga Campionilor si Campionatul European Oficialii UEFA se vor avea, marti, o intalnire video cu federatiile asociate pentru a stabili soarta Ligii Campionilor, Europa League si EURO 2020.Potrivit ultimelor informatii, forul european se pregateste sa amane cu un an Campionatul European, in timp ce Liga Campionilor si Europa League se vor disputa dupa un alt format.