Gigi Becali anunta ca-si va schimba atitudinea la 180 de grade

La scurt timp dupa ce l-a numit in functia de director sportiv pe Narcis Raducan, finantatorul lui FCSB nu va mai aparea la TV pentru a anuntat echipa de start si transferurile dinainte.De asemenea, Becali promite ca nu-i va mai critica pe jucatori la emisiunile TV."Se vor schimba lucrurile la FCSB, voi fi un alt om. Am spus mereu lucrurilor pe nume, adevarul. Nu-l voi mai spune! Veti afla echipa cand o pune antrenorul pe tapet, nu o sa mai spun lucruri care nu-si au rostul. Am spus pana acum lucruri care nu aveau rost, nu trebuiau spuse, de acum nu mai zic", a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport "Fiecare speculeaza ce vrea, eu nu mai raspund. Vorbiti cu antrenorul, cu directorul sportiv, la revedere. Nu o sa mai stiti transferurile dinainte, o sa le aflati atunci. Se va schimba atitudinea mea la 180 de grade. Nu voi mai critica echipa la tv, nu cred ca are efect, asa ca nu voi mai face asa", a mai spus acesta.Narcis Raducan (44 de ani) a fost instalat vineri in functia de director sportiv al "ros-albastrilor", inlocuindu-l astfel pe Mihai Stoica.