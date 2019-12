Gigi Becali anunta cel putin doua transferuri la FCSB pe posturile deficitare. Care sunt cei trei jucatori "imposibil de cumparat"

Ziare.

FCSB va evolua in ultimul derbi al anului cu CSU Craiova, duminica de la ora 20, meci LIVE pe Ziare.com. In ultimele 13 partide, elevii lui Vintila au avut o serie foarte buna, cu 10 victorii, doua remize si o singura infrangere, cea cu Astra de pe teren propriu, scor 1-3.Daca inving Craiova lui Piturca, stelistii vor termina anul pe podium, sub CFR Cluj si Astra in Liga 1 Pana atunci insa, Gigi Becali a declarat la televiziunea LookPlus, ca FCSB se va intari in aceasta iarna pe doua posturi: un atacant si cel putin un fundas central.De asemenea, el a fost intrebat de jurnalistii din studio care sunt jucatorii pe care ii doreste, dar stie sigur ca nu ii poate transfera. La acest capitol, latifundiarul din Pipera a nominalizat 3 fotbalisti: Omrani (CFR), Mihaila (Craiova) si Ianis Hagi Oricum ar fi, FCSB va avea parte de un prim transfer deja asigurat in aceasta iarna. E vorba de venirea lui Darius Olaru, jucator deja transferat de la Gaz Metan , dar care a mai fost lasat imprumut la formatia lui Edi Iordanescu o jumatate de sezon.In partida tur dintre Craiova si FCSB, oaspetii au castigat cu 1-0, gol Tsoumou in minutul 89.D.A.