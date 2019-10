Gigi Becali anunta doua transferuri in iarna la FCSB. De ce l-a "intepat" pe Gnohere si dupa golul marcat cu Hermannstadt

Ziare.

com

Atacantul francez a si marcat sambata in victoria cu Sibiul, fiind laudat de patronul Becali pentru ca a reusit sa ajunga din nou sub greutatea optima:"Acum e sub la kilograme. Avea 6 kilograme in plus, acum e sub cu un kilogram. Si-a dat seama ca poate sa mai prinda un contract la FCSB, sa mai joace 3 ani sau undeva sa mai prinda un transfer sa mai fac si eu cateva sute de mii de euro. Are al 4-lea copil acum. Atunci si-a pus ambitie si a slabit", a vorbit dupa meci Becali la televiziunea Look Plus.Chiar si asa, Gnohere nu poate fi inca sigur de viitorul sau la FCSB, sau macar de locul sau de titular, dupa cum acelasi patron latifundiar din Pipera anunta:"Ne mai trebuie un atacant si un fundas central, poate. In iarna, un atacant mi-ar conveni, pentru ca si Gnohere, daca nu are concurenta, face mofturi dupa aia si iar se ingrasa la iarna", a mai punctat mai in gluma, mai in serios, Becali.FCSB este acum pe loc de play-off, 5, la doar 6 puncte in spatele liderului CFR Cluj Citeste si:In victoria de la Targu Mures, Coman a dat doua goluri si a oferit 2 pase de gol pentru Adi Popa si Gnohere.D.A.