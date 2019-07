Gigi Becali anunta transferul a inca doi jucatori la FCSB: Ne-am inteles cu ei, au semnat

Ziare.

com

FCSB s-a inteles cu doi jucatori liberi de contract, e vorba de mijlocasii portughezi Diogo Salomao, 30 de ani, si Thierry Moutinho, 28 de ani, fosti componenti ai echipelor Dinamo Bucuresti si CFR Cluj , ultimul iesind si campion cu gruparea ardeleana."Da, ne-am inteles cu ei! Au semnat pe mail si vin luni. Vreau sa intaresc lotul. Era cam subtire. Vor reveni si cei trei accidentati, Marko Momcilovic, Alexandru Stan si Harlem Gnohere. Mai vreau sa aduc un fundas stanga. Vedem care o sa fie. Nu ma grabesc cu transferurile", a fost declaratia lui Gigi Becali pentru cotidianul Gazeta Sporturilor Salomao este liber de contract dupa despartirea de Al Hazem, formatie din Arabia Saudita, unde antrenor este romanul Daniel Isaila, in timp ce Moutinho tocmai s-a despartit de CFR, care nu i-a prelungit contractul. Ardelenii l-au imprumutat in ultimele 6 luni la Leoensa, unde a bifat 14 meciuri Fostul dinamovist a bifat 61 de meciuri intr-un an si jumatate la Dinamo, el bifand in CV-ul sau si echipe importante din Europa precum Sporting Lisabona si Deportivo La Coruna.FCSB i-a mai transferat in aceasta vara si pe Razvan Oaida de la FC Botosani, Claudiu Belu de la Astra si Ionut Vina de la FC Viitorul Salomao este cotat acum la 850.000 de euro, in timp ce Moutinho are o cota de 450.000 de euro.D.A.