Gigi Becali, criticat dur de un fost antrenor al FCSB

Ajuns la Astra Giurgiu , Bogdan Andone sustine ca gruparea din Berceni ar castiga titlul la pas in Liga 1 daca antrenorii ar fi lasati sa munceasca.El spune ca FCSB beneficiaza de toate conditiile pentru performanta, insa implicarea patronului strica tot."Cred cu tarie in continuare ca, daca antrenorii ar fi lasati sa lucreze pe principiile sau pe ceea ce cred ei, FCSB ar fi o echipa care probabil an de an ar reusi sa ia campionatul sau sa fie in primavara europeana. La conditiile care sunt acolo, la lotul de jucatori si tot ce inseamna infrastructura, ar trebui sa fie an de an echipa campioana", a spus Bogdan Andone la Telekomsport Tehnicianul a mai dezvaluit ca, atunci cand era la FCSB, vorbea cu Becali si de doua ori pe zi, de fiecare data la solicitarea acestuia."Vorbeam o data la doua, trei zile, poate o data pe saptamana, uneori in fiecare zi sau de doua ori pe zi. Era in functie de cum era nevoie sau cum credea dansul, pentru ca dansul suna", a adaugat antrenorul Astrei.Bogdan Andone a demisionat din functia de antrenor al celor de la FCSB si a acuzat implicarea lui Becali la echipa, sustinand ca nu era lasat sa isi faca meseria.