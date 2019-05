Gigi Becali da cartile pe fata: Cum vrea sa il transfere pe Ianis Hagi

Ziare.

com

Latifundiarul din Pipera a dat cartile pe fata si a vorbit despre jucatorii pe care ii doreste in aceasta vara, in capul listei fiind fiul "Regelui".Pentru a-l putea transfera de la Viitorul, Becali vrea sa joace cartea sentimentala, el sustinand ca Hagi isi va lasa copilul sa plece la orice echipa isi doreste acesta, chiar daca ar refuza oferte mai bune."Eu vreau sa fac bani din fotbal. Si bani multi, sute de milioane. Cu cine poti sa faci asta? Doar cu Ianis! Nu stiu daca il putem lua, Gica mi-a spus ca are multe oferte. I-am zis lui Hagi ca orice oferta are pentru jucatori, eu ii dau 10 mii de euro in plus. Ianis are oferte bune. Hagi mi-a zis ca nu ii obliga pe jucatori la ce echipe sa mearga, a pierdut si bani. O sa vorbesc cu Ianis, e ca si baiatul meu. Nu stiu daca vrea, o sa vad", a spus Becali la ProX.In ceea ce priveste alte mutari,in vederile celor de la FCSB se afla Bradley de Nooijer, de la Viitorul, Andrei Ivan, de la Krasnodar, si Alex Pascanu, de la Leicester."Pot sa-l iau pe de Nooijer, normal ca pot. Dar trebuie sa vorbesc cu jucatorul sa vad daca vrea. Gica mi-a spus ca ne vom intelege.Mie imi place asta, Andrei Ivan. Mi s-a spus ca Rapid Viena avea clauza de 750 de mii de euro si nu au achitat-o. Am facut o oferta de 750 de mii. Am inteles ca impresarul a fost anuntat ca au oferta. Ei au mizat ca e doua milioane... nu se pune problema de asa ceva. Eu sunt FCSB, nu ma intereseaza de impresari. Eu fac oferta la club si daca vrea clubul bine.Cu Pascanu am vorbit, i-am facut oferta si a ramas in coada de peste, ca mai vorbim dupa Campionatul European", a mai declarat Becali.De pe lista FCSB a fost insa sters Constantin Budescu, latifundiarul anuntand ca nu mai vrea sa cumpere jucatori in varsta."Am vorbit cu Baluta si mi-a zis ca nu se intoarce in Romania niciodata. Cu Budescu nici nu am vorbit pentru ca nu mai vreau jucatori de 30 de ani."Primul transfer al verii pentru FCSB este cel al lui Darius Olaru, cumparat de la Gaz Metan Medias cu 600 de mii de euro.M.D.