Gigi Becali, despre situatia dificila in care se afla Dinamo: Avertismentul lansat de finantatorul lui FCSB

Finantatorul lui FCSB e convins ca Dinamo va intra in faliment daca va intra pe mana propriilor suporteri."Un club nu se tine cu 200.000 de euro. Sunt doar salariile pe o luna atat. Nu pot tine fanii. Daca nu vine un investitor cu bani multi, Dinamo va falimenta. Nu o zic cu rautate, dar la fotbal trebuie bani. Eu nu o sa dau donatii", a spus Becali la Antena Sport "Daca tu iei licenta cu donatii, dup-aia ce faci? La fotbal, trebuie sa conduca numai unul. In alte tari, e altfel. E ca si cum nu m-as mai baga eu. Le-as spune lui Argaseala si antrenorului sa faca totul. In doi ani, e facut tuci. Daca tu investesti si altul stabileste, se alege praful", a mai spus finantatorul "ros-albastrilor".Dinamo risca sa nu primeasca licenta pentru sezonul urmator din cauza unei datorii de 168.000 de euro.In total, datoriile clubului detinut de Ionut Negoita se ridica la 2,6 milioane de euro.