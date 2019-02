Gigi Becali este cercetat penal pentru ultraj, dupa ce a recunoscut la TV ca a amenintat un director de penitenciar (Video)

Ziare.

com

Astfel, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a facut o sesizare in acest sens, iar marti au inceput audierile in dosar."La acea data, intr-o emisiune televizata, fostul detinut Gheorghe Becali a recunoscut ca a transmis o serie de mesaje de amenintare directorului Penitenciarului Jilava pe motiv ca nu ar fi aprobat o noua invoire pentru varul sau, Victor Becali. Aceasta fapta imbraca elementele constitutive ale infractiunii de ultraj si, avand in vedere ca cel in cauza a mai fost condamnat pentru infractiuni care implica amenintari duse pana la capat, am cerut interventia autoritatilor", se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor.Sindicatul sustine ca la acea data Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a efectuat verificari si a transmis ca "au fost fructificate, au fost valorificate informatiile obtinute in urma verificarilor realizate in aceasta speta, la institutiile abilitate, inclusiv la parchetul competent".Insa, sustin reprezentantii sindicatului in documentul remis, afirmatia nu s-a confirmat, la organele de urmarire penala nefiind inregistrata sesizarea ANP.Apoi, sindicatul a facut un denunt a carui solutionare face acum obiectul dosarului."Constatam, asadar, ca ANP a dezinformat opinia publica si continua sa acopere neregulile in legatura cu detentia si, dupa liberare, amenintarile lui Gigi Becali, asa cum a facut-o si in situatia fostului si actualului detinut Cristian Borcea, recentul beneficiar a 10 permisii intr-un singur an, campion din pix la munca, invatatura, invoiri si castiguri pentru liberarea conditionata", se arata in comunicat.Reprezentantii sindicatului mai spun ca directorul amenintat de Becali nu sustine sesizarea lor, desi a confirmat primirea mesajelor de amenintare pe care le-a si redirectionat partial, la acea data, la solicitarea directorului general."Amintim insa ca, nu demult, persoane sechestrate afirmau ca s-au urcat in portbagajul aceluiasi Gheorghe Becali 'pentru a nu-i murdari banchetele' si speram ca, de aceasta data, motivele sa nu fie din acelasi registru", se mai arata in document.