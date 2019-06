Gigi Becali este dispus sa ofere un milion de euro pentru un titular al nationalei Romaniei de la EURO 2019 - surse

Ziare.

com

Becali il vrea pe fundasul stanga Florin Stefan, de la Sepsi, titular in primele partide pentru Romania la EURO 2019, fundas de 23 de ani, dupa cum anunta DigiSport Latifundiarul din Pipera ar vrea sa plateasca suma de 1 milion de euro pentru a-l aduce pe Stefan, avand in vedere ca acum postul de aparator stanga e unul deficitar la FCSB.Marko Momcilovic (32 de ani) si Alexandru Stan (30) sunt ambii accidentati, iar Junior Morais (32) este dorit de Sumudica in Turcia, la Gaziantep.In sezonul trecut de la Sepsi, Stefan a bifat 29 de meciuri , marcand 4 goluri . In cariera sa a mai evoluat pentru FC Olt Slatina, Academica Clinceni si Daco-Getica, de unde a ajuns la Sepsi in vara trecuta.Cota lui Florin in prezent este una de 850.000 de euro.Romania va evolua la EURO 2019 in ultimul meci din faza grupelor, contra Frantei, de la ora 22, meci LIVE pe Ziare.com.D.A.Citeste si: