Gigi Becali il pune la zid pe Dan Petrescu

Ziare.

com

Finantatorul lui FCSB spune ca golul lui Paun a fost anulat corect si ca hentul facut anterior de Traore a fost "cat Casa Poporului"."Tot vad ca aia de la CFR Cluj plang ca bocitoarele dupa meci, iar Dan Petrescu face un circ mult prea mare. Bravo lor! Au ajuns pana aici, dar ce vreti sa faca acum arbitrul?", a spus Becali pentru Prosport "Traore a facut un hent cat Casa Poporului de mare. A, ti-a placut cand in tur ai primit 11 metri cu ajutorul alora de la VAR? Ce spuneai dupa ce se terminase meciul? Ca VAR face si drege, iar tu vrei VAR. Hai ca ai luat-o si de la VAR. Dar ai luat-o pe drept. Traore a facut hent. Asta este realitatea. Traore zici ca era cu crosa pe teren. Dar asa suntem noi, ne place sa facem circ ca sa ne facem de ras", a adaugat acesta.Vezi si: Dan Petrescu, criza de nervi dupa eliminarea CFR-ului din Europa League: E incredibil! In minutul 87 al meciului de pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, Alexandru Paun a marcat, insa golul a fost anulat de VAR pentru un hent anterior la Traore.0-0 a fost scorul intalnirii din Spania, iar CFR Cluj a fost eliminata de Sevilla din Europa League dupa ce in tur, pe teren propriu, a fost 1-1.