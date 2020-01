Gigi Becali, in culmea fericirii dupa anuntul revenirii Peluzei Nord la meciurile FCSB

Ziare.

Chiar daca in trecut s-a razboit cu suporterii si a sustinut ca ii este mai bine fara spectatori in tribune, se pare ca latifundiarul si-a schimbat opinia."Este foarte bine ca vin. O sa vedeti acum, ca astia sunt multi. Ai nostri o sa fie acum foarte organizati, iar cei de la Nord sunt mult mai multi si ca cei de la Dinamo. O sa se umple peluza. M-am bucurat cand am auzit ca vin fanii din nou. Asa e normal.Cei de la Nord au mai venit la meciuri, dar au fost mai putini si au venit in cateva grupuri. Acum se schimba treaba. O sa avem galerie adevarata. Si unii de la Peluza Sud au mai venit pe la meciurile noastre. Cativa de acolo tin cu FCSB. Acum cei de la CSA au ramas cu 1500-2000 de suporteri. Au ramas cu cei de la Sud", a declarat Gigi Becali pentru Fanatik Suporterii din Peluza Nord au renuntat sa mai mearga la meciurile FCSB dupa ce echipa lui Becali a pierdut dreptul de a folosi numele si marca Steaua.Ei sustineau ca vor reveni pe stadion dupa ce aceasta problema se va clarifica.Chiar daca FCSB nu detine in continuare numele sau palmaresul Stelei, se pare ca cei din Peluza Nord sunt gata sa sustina din nou echipa lui Becali.