Gigi Becali isi ataca dur jucatorii care refuza somajul tehnic: "Unii au luat bani degeaba de la FCSB"

Marea majoritate a jucatorilor stelisti au fost de acord cu aceasta reducere drastica de salarii, de 50 la suta, dar 6 fotbalisti se tin inca tare pe pozitii si nu admit sa fie trecuti in starea de somaj tehnic.E vorba de Cristi Balgradean, Marko Momcilovici, Alexandru Stan, Harlem Gnohere, Adi Popa si Bogdan Planici. Pentru acestia, Becali a tinut sa aiba un mesaj foarte dur: "Am vazut ca tot felul de avocati vorbesc ca Becali a facut si a dres, dar ii invata aiurea pe jucatori. La mine in casa si in uzina nu imi da nimeni sfaturi cum sa imi gestionez afacerea. Nu primesc niciun ban de la cineva si sunt satul de sfaturi de la televizor", puncta latifundiarul din Pipera intr-un interviu pentru cotidianul ProSport El mai spune ca unii dintre cei care nu sunt de acord cu masura intrari in somajul tehnic au luat bani degeaba de la echipa stelista: "Daca eu am ajuns la concluzia ca jucatorii aia nu ma mai pot ajuta si ei nu isi mai pot face treaba bine in uzina mea, atunci ii trimit in somaj tehnic. Ce vreti sa fac cu muncitorii care nu isi mai pot face munca bine? Am aplicat legea. Si asa unii dintre ei au luat banii degeaba pe la FCSB, dar asta este alta poveste.Pana acum nu am primit nicio chemare in judecata de la niciun jucator. Dar nu mai sunt prost sa le dau 20.000 de euro pe luna la unii dintre ei in plina pandemie, iar ei sa nu ma mai ajute cu nimic. In vara oricum terminau contractele cu noi", a mai spus Becali pentru sursa mai sus citata.Despre Bogdan Planici stim ca el este si pe final de contract cu FCSB, iar acum se ia in discutie si transferul sau la rivala Craiova:D.A.