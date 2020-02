Gigi Becali isi critica jucatorii dupa esecul lui FCSB cu Dinamo: "E circar, nu o sa mai prinda echipa!". Ce ii reproseaza lui Vintila

Ziare.

FCSB a pierdut dupa ce a jucat peste o repriza in 10 oameni, dupa eliminarea lui Iulian Cristea in minutul 43. Cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:Dupa partida, Gigi Becali a intrat in direct intr-o interventie la DigiSport, incepand sa isi critice jucatorii, spunand despre, de exemplu, Morutan si Coman ca practic astazi au evoluat pentru Dinamo."Coman, cand a ramas singur acolo cu portarul, s-a vazut ca nu e pregatit! El juca cu frica toate mingile, pas la adversar. Morutan parca era un circar. Imi pare rau de el, dar nu o sa mai prinda echipa. Amandoi trebuiau schimbati, din punctul meu de vedere.Doar Man, Cretu si Planici au jucat bine in seara asta. Nu poti sa joci in 3 jucatori insa. Vintila va sta cu mine pana la moarte, ii fac un repros, insa nu inseamna ca are in pericol postul. Eu n-am auzit in Europa ca o echipa va fi in forma intr-o saptamana sau doua. Coman nu poate sa faca un dribling, se incurca in minge. Tanase, lupul moralist, a dat numai pase la adversar. Ei sunt jucatori valorosi, dar nu sunt pregatiti", a punctat latifundiarul din Pipera la Digi.Intrebat despre sansele la titlu ale echipei sale, Becali a parut mai degraba pesimist..: "Eu nu mai am incredere. Cred ca suntem niste copilasi la fotbal. Un campionat se castiga cu barbati care au putere. Nu mai cred in titlu. Daca vrea Dumnezeu, aia e altceva. Insa titlul nu e normal sa-l luam, n-avem cum sa-l luam. Pai, Dinamo, in mod normal, la ce-am jucat noi, daca era o echipa puternica, ne dadea vreo 6-7! CFR cred ca va lua campionatul. Asta este adevarul. Nu o spun la nervi sau la cald. Nu-i asa? Ce sa caut la meciuri ? La meci o sa merg cand ma duc sa vad spectacol", si-a incheiat tirada patronul stelist.FCSB a ramas la 6 puncte in spatele liderului CFR Cluj si in 2020 din 4 meciuri are doar o victorie, doua infrangeri si un egal.Citeste si:D.A.