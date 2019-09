Gigi Becali plange dupa galeria Stelei: Cum vrea sa-i aduca pe fani la FCSB

Ziare.

com

Desi a fost de multe ori in conflict deschis cu "ultrasii", latifundiarul recunoaste ca acestia reuseau sa faca atmosfera la meciuri Totusi, el marturiseste ca spera sa-i convinga pe fani sa vina alaturi de FCSB prin rezultatele pe care le va avea echipa din Berceni."Mie imi pare rau de un singur lucru, ca am pierdut suporterii. De fapt nu am pierdut suporterii, galeria, la ei ma refer, ultrasii. Intr-adevar era frumos cu ei. Faceau atmosfera frumoasa, era altceva.Dar o sa revina ei. O sa isi dea seama ca eu fac performanta. Ei nu pot sa stea fara fotbal, ei sunt nebuni dupa fotbal si o sa isi dea seama si o sa revina", a spus Becali pentru digisport.ro Este greu de crezut ca fanii Stelei vor ajunge la FCSB pentru ca acestia sunt alaturi de echipa lor, ce evolueaza in Liga 4.Mai mult, chiar si galeria formata dupa plecarea vechilor "ultrasi" din peluze a decis sa boicoteze partidele FCSB din cauza implicarii patronului la echipa.