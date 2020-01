Gigi Becali promite sa finanteze "pe factura" galeria FCSB

Ziare.

Latifundiarul a dezvaluit ca l-a ajutat cu bani pe liderul Peluzei Nord in perioada in care acesta a fost in inchisoare si a convenit cu acesta o forma de colaborare.Peluza Nord va beneficia de decontarea cheltuielilor facute in zilele de meci, fie ca vorbim despre transportul la partidele din deplasare sau de coregrafiile la duelurile de acasa."Am vorbit azi cu Mustata (Gheorghe Mustata, liderul Peluzei Nord - n.red.). Eu l-am ajutat, ii trimiteam bani lunar acolo, la puscarie. M-a sunat ca vrea sa ma vada. I-am zis:Va ajut cu ce inseamna materiale, chestiile alea, ce fac si ei, ca nu au bani. Dar totul pe factura direct la club. Daca sunt 2-3 autocare totul pe factura, nu mai dau bani.Si pentru ca ajut galeria si sa nu mai existe discutii despre bisnita si despre speculatie... pentru ca ei ce faceau, eu le dadeam bilete gratis si ei vindeau biletele la aia din provincie. Eram noi prosti! Nu, tata! O sa fie casa de bilete cu 5 lei biletul la peluza galeriei. Toata lumea sa stie ca nu trebuie sa cumpere bilete la specula, o sa fie 5 lei biletul. Nu pot sa pun gratis ca nu-mi da voie legea. Asa ca pun pretul 5 lei. Asa ajut eu galeria fara sa am tangente cu ei. Ii vreau langa mine, dar nu mai vreau sa am tangente, nu mai vreau scandal.Ii ajut. Jucam cu Dinamo , de exemplu, si au nevoie de materiale. Le cumpar eu, 2-3 mii de euro ca au nevoie. La meciuri , daca au nevoie de autocare, ii ajut. Dar totul pe factura!", a spus Becali la ProX.Imediat dupa eliberarea din inchisoare a lui Mustata acesta a anuntat ca Peluza Nord va reveni la meciuri si va sustine FCSB.Decizia a fost luata chiar daca echipa lui Becali nu detine numele sau palmaresul Stelei, conditie despre care aceiasi suporteri sustineau ca e obligatorie acum cativa ani.M.D.