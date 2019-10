Gigi Becali, reactie dura dupa derbiul FCSB - Dinamo, la adresa lui Istvan Kovacs: Nu vrea el. E impotriva noastra

Ziare.

Coman si Ciobotariu au marcat cele doua goluri , ambele marcate in prima jumatate de ora, iar cronica partidei o puteti reciti mai jos:"Pentru faptul ca am jucat foarte bine nu sunt suparat. Asta e, daca nu vrea mingea sa intre, asta e. S-a jucat numai la o singura poarta. A intrat mingea la Florin Tanase. Istvan Kovacs nu vrea el. E impotriva noastra.De ce credeti ca a fluierat acolo? A mutat lovitura din careu la vreo 7 metri de linia de 16 metri. Iti dai seama? A fost in careu, a anulat si golul si a mutat si lovitura din careu. Iti dai seama cate poate sa faca Istvan Kovacs?", a spus suparat la iesirea din stadion latifundiarul din Pipera.El se refera la o faza din minutul 70, cand Florin Tanase a reluat cu sete in plasa, dar Kovacs oprise cu cateva secunde inainte faza, acordand o lovitura libera stelistilor, fara sa lase, cumva bizar, un avantaj evident. Inainte de aceasta, gazdele cerusera penalti la o intrare a lui Corbu la Gnohere.Si Dinamo a cerut un penalti pe final de prim mitan, la o faza cand mingea l-a lovit pe Cristea in mana, in plin careu.Semnalam al patrulea rezultat de egalitate la rand, in derbiul dintre FCSB si Dinamo.Cele doua raman vecine de clasament, separate de un singur punct.D.A.