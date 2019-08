Gigi Becali, reactie furioasa la TV, dupa esecul lui FCSB cu Voluntari. S-a certat cu un moderator: E treaba mea ce se intampla la echipa asta

Ziare.

com

Intrat in direct la DigiSport Special, de la DigiSprt TV, Becali a tinut sa aiba un razboi personal cu moderatorul Dan Filoti, caruia i-a transmis sa nu mai rada de actualul antrenor de la FCSB, Vergil Andronache:"Trebuie sa aveti putin bun simt si sa nu mai radeti de oameni. Vreau sa te intreb si eu ceva. Ai 25.000 de euro la banca? Ca sa vezi cum mi-am batut eu joc de Balasa... I-am dat 25.000 de euro ca sa se duca la Craiova. Asa m-am folosit de el. Am platit 500.000 de euro pe el si i-am dat salariu de 15.000 de euro. Asa mi-am batut eu joc de el. In contractul lui Balasa nu scria ca nu am voie sa il schimb in minutul 40. Sa imi zica regulamentul daca e normal sau nu. Daca nu era normal imi interzicea regulamentul. Poti sa iti spui parerea, dar nu ca imi bat eu joc de oameni", si-a inceput tirada latifundiarul din Pipera.Intrebat de jocul echipei, sau daca are de gand sa aduca macar in al 12-lea ceas un antrenor la FCSB, Becali a rabufnit din nou: "E treaba mea ce se intampla la echipa asta. Omul ala Andronache a spus ca ne-am asumat, iar tu razi de el. Care e problema voasta? E treaba mea ce jucatori bag si scot. Nu ma asteptam ca o sa aveti atata obraznicie ca sa ma judecati pe mine la televizor. Nu ai nicio educatie de la parinti. Esti prea obraznic", i-a mai transmis Becali lui Filoti, moderatorul emisiunii pomenite mai sus, de la DigiSport.FCSB are doar 4 puncte in acest sezon de Liga 1 dupa 5 etape si a inregistrat pentru prima data din 2002 in L1 trei infrangeri la rand.Urmeaza meciul de joi cu Mlada, returul din turul III preliminar al Europa League, dupa 0-0 in tur, meci care va fi LIVE pe Ziare.com.D.A.