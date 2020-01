Gigi Becali reactioneaza dupa ce Dan Petrescu si-a prelungit contractul cu CFR: "Puterea lui scade de la luna la luna"

Ziare.

Becali e convins ca Dan Petrescu, fost jucator la Steaua in tinerete, nu a luat cea mai buna decizie atunci cand a decis sa ramana la gruparea din Gruia, prezentand si cateva argumente in acest sens."CFR e echipa puternica, nu mai spun ca Dan Petrescu e un antrenor mare, ca se stie asta. Dar eu cred ca la mine Dennis Man, Olimpiu Morutan, Florinel Coman si Razvan Oaida vor creste in valoare cu fiecare an care trece peste ei, spre deosebire de Camora sau Djokovici.La Petrescu, fiecare luna care trece peste jucatori reprezinta scaderea puterii, ca e varsta la mijloc. Nu poate sa-i intinereasca pe Camora sau pe Djokovici", a declarat intr-un scurt interviu pentru Gazeta Sporturilor , George Becali.Aceasta reactie vine dupa ce CFR Cluj a anuntat sambata ca a reusit sa il convinga pe "Super Dan", care si-a prelungit contractul cu ardelenii pana in 2022."M-am gandit sa nu mai fac greseala pe care am facut-o cand am plecat in China si am ales si cu inima, si cu sufletul. Acum am ramas ca sa ma bat cu FCSB!", a punctat la randul sau si Dan Petrescu, intr-o interventie pentru acelasi ziar mai sus citat.Intre cele doua grupari sunt 5 puncte acum la finalul primei parti de campionat , FCSB avand si un meci in minus de disputat.D.A.