Gigi Becali s-a prezentat miercuri la sediul DNA: Prima reactie a finantatorului lui FCSB

Finantatorul lui FCSB sustine ca a venit pentru a ridica personal "o ordonanta de clasare pentru niste declaratii pe care le-am facut in 2014"."Am fost chemat pentru a ridica o ordonanta de clasare pentru niste declaratii pe care le-am facut in 2014. Nu stiu despre ce e vorba. M-au intrebat daca vreau sa vin eu sa iau ordonanta sau daca sa mi-o trimita prin posta si am venit eu. Nu vreau sa se speculeze ca am facut eu nu stiu ce, am venit doar pentru ordonanta asta", a declarat Gigi Becali la intrarea in sediul DNA, potrivit Sport.ro Potrivit Antena 3, motivul pentru care Gigi Becali a ajuns la DNA ar fi legat de o declaratie facuta de patronul FCSB despre Puiu Popoviciu in cazul dosarului Fermei din Baneasa.La vremea respectiva, Becali a fost acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.