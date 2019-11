Gigi Becali si-a infuriat cel mai bun prieten din Liga 1: "Voi schimba foaia, mi-a demonstrat ca e un om rau!"

Ziare.

Disputa dintre cei doi a plecat de la transferul lui Mihai Roman, jucator vandut de Botosani la FCSB si "repatriat" in vara acestui an dupa ce a fost dat afara de Becali.In acordul de transfer al lui Roman la Botosani exista o clauza potrivit careia jucatorul nu poate evolua impotriva fostei sale echipe decat daca actuala achita 100 de mii de euro!Iftime spune n-a fost anuntat cu privire la clauza si ca Becali nici nu vrea sa auda de anularea ei, astfel ca Roman nu va juca in duelul cu FCSB."Din acest moment voi schimba foaia cu Gigi Becali. Mi-a demonstrat ca nu este omul religios in care tot posteaza. Imaginea aia este una falsa. Gigi Becali a uitat cum se ruga de mine sa accept transferul lui Roman la FCSB, atunci cand ii ardea buza prin cupele europene? Apoi Gigi Becali s-a rugat de mine sa il iau inapoi pe Roman la Botosani. Am acceptat si atunci, dar si acum. Iar tu ce faci cu mine? Ma tratezi ca pe ultimul om? Noroc ca ne-am trezit la timp si nu am cazut in capcana. Daca il bagam pe Roman riscam sa ajungem pe la comisii.Clauza aia este bagata abuziv, iar eu va spun spun sincer ca nu am crezut ca o vor baga in acte. Roman este terminat de suparare, deoarece Gigi i-a luat dreptul la munca. Am incercat sa rezolvam amiabil problema. Gigi Becali nu se compara cu Mihai Rotaru de la Craiova. Acel om mi l-a dat imprumut pe Roman II, dar mi-a spus ca pot sa fac ce vreau cu el la meciul direct. Imi schimb, Gigi mi-a demonstrat ca este un om rau. Am incercat sa discut cu el la telefon. M-a refuzat categoric. Mi-a spus ca nu il intereseaza si nici nu vrea sa auda despre acest subiect", a declarat Iftime in ProSport Becali si Iftime aveau o relatie excelenta, FCSB reusind sa transfere orice jucatori si-a dorit de la Botosani.De acum se poate ca moldovenii sa refuze ofertele vicecampioanei si sa faca afaceri cu alte formatii, CFR Cluj si Universitatea Craiova cumparand si ele jucatori de la Botosani in ultimele sezoane.