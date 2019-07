Gigi Becali si Ion Craciunescu s-au luat la cearta in direct la TV

Ziare.

Deranjat de o afirmatie a finantatorului lui FCSB, fostul mare arbitru roman - care solitica ca Romania sa aiba o echipa direct in grupele Ligii Campionilor, in timp ce Gigi Becali nu e de acord - i-a atras atentia acestuia.Dar iata dialogul dintre cei doi, purtat in cadrul emisiunii Fotbal Club de la Digi Sport "Aveti o mentalitate din asta de colectiv, de C.A.P....Domnul Becali, vedeti cu C.A.P.- urile alea, luati-o mai incet, ca nu prea sunt dus la Biserica. Ce ne tot spuneti de mentalitate de C.A.P.? Cu cine vorbiti dumneavoastra?Nu vorbeam cu dumneavoastra. Domnului Naum i-am spus.Atunci si-o insuseste, are dreptate.Domnu Craciunescu, de ce te superi asa? Ca nu vorbeam cu dumneata. Dar nu inteleg de ce sare el ca nu vorbeam cu el, vorbeam cu dumneata.Pai vorbeati la general, ati spus mentalitate de C.A.P.-ist.Am spus ca aveti, adica la modul de respect. Pai noi ne mai certam, domnul Naum. Ca noi avem o toleranta, noi ne mai spunem. Ca domnul Craciunescu...mi-e frica, nu-i spun nimic, sa nu se supere".Conflictul a pornit de la modul in care UEFA repartizeaza locurile din grupele Ligii Campionilor. Ion Craciunescu considera ca Romania ar trebui sa aiba o echipa admisa direct in grupele celei mai importante competitii intercluburi din Europa, in timp ce Gigi Becali, total surprinzator, spune ca forul european procedeaza corect.