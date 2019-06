Gigi Becali surprinde. Care este jucatorul pentru care a primit o oferta concreta dupa terminarea Europeanului de tineret

Ziare.

Chiar daca si Florinel Coman si Dennis Man au avut evolutii foarte bine apreciate la acest EURO din Italia, latifundiarul din Pipera spune ca a primit o oferta pentru un alt jucator de la FCSB, dupa terminarea turneului final."Uite aici paradox. Pe Coman si pe Man nu am primit oferte, dar am fost intrebat de Nedelcu. Am avut discutii. De prin zona ruseasca", a fost declaratia lui Becali pentru televiziunea DigiSport.El s-a referit si la presupusa oferta pe care a avut-o pentru Florinel Coman, pentru care s-a zvonit ca Fiorentina ofera 3,5 milioane de euro: "Cred ca e o inventie a presei ca i-a dat Fiorentina oferta de 3,5 milioane de euro ca sa rada de Becali si sa ia el foc. Cine e jurnalistul care a facut asta, sa fie sanatos, ca eu nu iau foc".Dragos Nedelcu a fost cumparat de Becali de la Viitorul in 2017 pentru suma de 2,2 milioane de euro. El a fost unul dintre cei mai criticati jucatori de la FCSB de catre patron in sezonul recent incheiat.Tanarul jucator a fost criticat la finele unui meci cu Viitorul si dupa aceasta partida a mai fost rareori titular.S-a incercat in timpul sezonului vanzarea lui in MLS, campionatul din SUA, dar fara succes.D.A.