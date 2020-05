Impresarul lui Bogdan Planici dejoaca planul celor de la FCSB si Craiova: "Becali si Rotaru pot sa negocieze cat vor"

Ziare.

Jucatorul adus in 2017 de la Vojvodina Novi Sad mai are un an de contract cu gruparea ros-albastra, insa Becali a declarat vineri ca daca va primi o suma corecta de la patronul Mihai Rotaru il poate ceda din aceasta vara pe sarb.Acest plan este insa dejucat de impresarul lui Planici, sarbul Zvonko Milojkovici, care intr-o declaratie pentru televiziunea DigiSport, a spus clar ca jucatorul sau nu va ajunge niciodata la gruparea din Banie: "Becali si Rotaru pot sa negocieze cat vor, Planici nu va ajunge la Craiova. Am spus de atatea ori ca eu nu fac afaceri cu Rotaru", a declarat Zvonko Milojkovici pentru Digi Sport.In luna februrie, Sorin Cirtu, presedintele Craiovei, a recunoscut si el ca au fost discutii intre FCSB si Craiova pentru transferul lui Planici: "Din ce stiu, domnul Rotaru a facut si o oferta de un milion de euro pentru Planici, dar nu s-a putut legitima la momentul asta. Au fost discutii intre Mihai Rotaru si Gigi, dar nu s-au finalizat. Da, au fost discutii pentru a fi luat de acum, dar nu puteam sa-l legitimam".Planici castiga 15.000 de euro lunar la FCSB, iar in trecut a avut o oferta importanta pe masa din Bundesliga, de la Eintracht Frankfurt.D.A.