Inca o afacere intre Becali si Hagi? Iata ce fotbalist poate ajunge la FCSB

De aceasta data olandezul Bradley de Nooijer a intrat in atentia vicecampioanei, iar Becali nu isi ascunde interesul."De Nooijer este un jucator bun, dar asta nu inseamna ca ii iau eu pe toti! Nu stiu pe viitor, nu vreau sa mai vorbesc de jucatori", a spus Gigi Becali pentru ProSport Afacerea se poate realiza si pentru ca de Nooijer nu este un jucator scump, el putand fi transferat cu jumatate de milion de euro."E posibil, dar doar daca va face o oferta interesanta pentru el. Se vede ca e un jucator tanar care mai are de lucrat la nivelul centrarilor, la ceea ce ar trebui sa faca in ultimii 30 de metri, insa este un jucator extrem de interesant", a punctat Cristian Bivolaru, directorul general al gruparii FC Viitorul.In ultimii ani FCSB a devenit principalul destinatar al jucatorilor "produsi" de Hagi la Viitorul, peste cinci milioane de euro platind campioana pentru a-i transfera.