Inlocuitorul lui MM Stoica stie cum trebuie sa lucreze cu Becali: Nu incerc sa fiu mai important decat sunt!

Fostul fotbalist, aflat la al doilea mandat la FCSB, spune ca va veni doar cu experienta si sfaturi, toate deciziile urmand a fi luate ca si pana acum de Gigi Becali."E important de precizat faptul ca pozitia mea e una clasica, de director sportiv. Trebuie sa asigur legatura dintre patronat si echipa. Stiu ce am de facut la niveul vestiarului. In relatia cu domnul Becali, am vrut ca lucrurile sa fie simple.Eu, in calitate de consilier al lui, trebuie sa vin cu o expertiza la nivelul echipei. Dar decizia va fi a dansului. Mi-am asumat asta. Nu am sa incerc sa fiu mai important decat sunt. Eu doar vin cu o expertiza", a declarat Narcis Raducan, citat de gsp.ro Narcis Raducan a fost numit recent in postul de director sportiv al clubului din Berceni, pozitie ramasa vacanta dupa demisia lui Mihai Stoica MM a plecat de la vicecampioana sustinand ca are probleme de ordin personal si chiar daca Becali i-a promis ca nu va numi pe postul sau, in cateva zile i-a si adus inlocuitor.