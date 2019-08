Interfata lui Becali

Ziare.

Scriam la plecarea lui MM ca demisia acestuia n-a fost provocata de problemele personale, fara a nega insa existenta acestora, cat mai mult de imposibilitatea de a lua vreo decizie, Becali transformandu-se in patron-antrenor-jucator-maseor-nutritionist-arhitect la echipa sa. Iar cum rezultatele sunt pe masura priceperii celui care conduce, Stoica, un conducator experimentat, ar fi luat decizia de a se indeparta de echipa din Berceni.Acum, dupa numirea lui Raducan in functia ocupata pana mai ieri de fostul "locatar" al penitenciarului Jilava, cred si mai mult in teoria mai sus enuntata. Si asta pentru ca actualul director sportiv al FCSB n-a prea stiut sa explice ce anume va face la FCSB in afara de a-i da sfaturi patronului."Rolul meu va fi unul simplu pentru ca eu mi-am pus intrebarea cand am fost sunat de domnul Becali: cum pot sa ajut eu acest concept care este unul special? Fara indoiala ca exista o motivatie pentru ca am istoric stelist chiar daca intre timp s-a schimbat denumirea, a ramas spiritul in continuare. Si e o provocare pentru orice om care lucreaza in managementul sportiv sa demonstreze ca poate sa se descurce si in conditiile unui stres maxim si in toate cele 3 competitii in care este echipa.In relatia cu echipa, rolul meu este unul clasic pentru un director sportiv: sunt omul de legatura intre vestiar si patron, sa gestionez o stare de spirit propice performantei si aici intervine si ajutorul dat staff-ului tehnic. Propuneri pentru jucatori antrenori , patronului. Iar in relatia cu patronul, care este probabil cel mai fierbinte segment din activitatea mea, rolul meu e de a-i da o expertiza a tot ce inseamna fenomen sportiv din cadrul clubului. Consultanta mea are o limita in sensul ca decizia este a patronului, asta am inteles-o de la inceput si nu are rost sa ma ascund. Am trecut peste etapa in care sa consider ca sunt cel mai puternic si inteligent si eu fac totul la Steaua sau alta echipa. Cunosc foarte bine situatia acestui club si acesta este rolul meu", a declarat Raducan pentru Digi.Desi a vorbit mult, proaspatul oficial al vicecampioanei n-a spus mai nimic. Daca s-a intrebat cum poate ajuta FCSB in momentul in care Becali i-a propus sa vina in club e clar ca n-a gasit inca raspunsul.In ceea ce priveste "rolul clasic" pe care il va avea, acela de interfata intre patron si staff-ul tehnic, Narcis Raducan este cu vreo 15 ani in urma. Cand ai un Becali care nu se mai fereste sa spuna ca el decide primul "11" al echipei, dar si schimbarile din timpul jocului, asta pe langa transferurile pe care le face fara a se consulta cu nimeni este amuzant ca exista cineva care crede ca poate face legatura intre antrenorul de forma si patronul bun la toate.Isi imagineaza cineva ca Becali nu-l va mai suna pe tehnicianul FCSB, oricare ar fi acesta, ca sa ii ordone ce jucatori sa foloseasca si il va pune pe Raducan sa faca acest lucru? Ori Poate Narcis va fi omul care va forma numarul de telefon al antrenorului inainte ca Becali sa-i transmita acestuia indicatiile?Foarte probabil, latifundiarul care se simte haituit de presa, recent certandu-se in direct cu un moderator care nu l-a deranjat niciodata cu vreo intrebare incomoda, si-a dat seama ca are nevoie de un om care sa il apere la televizor. Il are pe Duckadam, insa eroul de la Sevilla este de multe ori rupt de actualitatile fotbalului si nici debitul verbal necesar pentru a se impune in discutii.Narcis Raducan e altceva, e obisnuit si cu patroni ca Becali, dar si cu studiourile TV. Prin urmare, cred ca il vom vedea mai des "pe sticla" decat in cantonamentul FCSB, acolo unde oricum sunt alte persoane care ii raporteaza patronului orice miscare.Si daca Becali se va tine de promisiunea facuta a mia oara, aceea de a interveni foarte rar in presa, Raducan va fi cel care va transmite tuturor celor interesati ce are de spus omul care centreaza, da cu capul si traseaza terenul la gruparea din Berceni. Ma indoiesc insa sincer ca fostul europarlamentar se va putea abtine, astfel ca rolul lui Narcis va fi acela de a-l "albi" pe cel care il plateste destul de bine.