Narcis Raducan dezvaluie ce solicitare speciala a avut la negocierile cu Becali

Fostul mijlocas spune ca a solicitat sa fie lasat sa stea in tribuna la meciurile gruparii din Berceni, langa patron.Raducan spune ca astfel poate vedea partidele mai bine si ii poate oferi expertiza sa lui Becali."Am avut o solicitare speciala si a fost de acord. Nu vreau sa stau pe banca, vreau sa stau in tribuna, daca se poate alaturi de dansul cand ajunge la stadion. Consider ca pot fi mai util daca vad meciul de la un plan mai indepartat.Indiferent de antrenorul care va veni, voi sta in tribuna langa patron. Inclusiv cand scoate telefonul in buzunar, cand il baga in buzunar. Eu vreau sa fiu profesionist, sa-i dau patronului cele mai bune informatii", a declarat Narcis Raducan la DigiSport.Fostul fotbalist a revenit in functia de director sportiv al FCSB, el luandu-i locul lui MM Stoica, cel care a demisionat in urma cu cateva zile.Raducan a declarat inca de la numirea in functie ca nu va face altceva decat sa discute cu Becali si sa incerce sa fie o punte de legatura intre patron si echipa.M.D.